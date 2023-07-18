Неизвестное животное с клыками напало на курятник под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Иткуль Чулымского района Новосибирской области неизвестное животное напало на курятник одной из жительниц. Журналисты из местной газеты рассказали «КП — Новосибирск», что лысый зверь с клыками гонял домашних птиц и шипел. Хозяйка курятника по внешнему виду не смогла определить, что это за животное.

Елена Константинова не смогла по внешнему виду определить животное, но тот испугался, забился в угол и начал шипеть, как змея, — отметили журналисты.

Животное оказалось размером с небольшую собаку, но при этом прыгало в высоту почти на два метра. Председатель районного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов отметил, что внешне зверь напоминает нечто среднее между гиеной и шакалом. Он подчеркнул, что в Новосибирской области при этом такие животные не водятся.

Главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров поспешил успокоить местных жителей. По его словам, это обычная собака, которая потеряла всю шерсть из-за болезни. Ее поведение ветеринар также объяснил заболеванием: у зверя не было сил на лай, поэтому он шипел.

Шипело животное по причине слабости и истощенности от болезни: у него просто не было сил на лай и рык. Всем своим видом собака «говорила» о болевом синдроме, который она испытывала в связи с болезнью, поэтому так высоко подпрыгивала, — пояснил Жабаров.

Ветврачи установили, что бешенством животное не заражено. В связи с этим карантин и профилактические меры не требуются. Новосибирский биолог Алексей Яновский напомнил, что чупакабры, которую разглядели по фото пользователи социальных сетей, в природе не существует. Он предположил, что это действительно одичавшая беспородная собака.

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