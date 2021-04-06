Неизвестная пожарила яичницу на Вечном огне в Пушкино

https://static.news.ru/photo/3c445dd2-96e9-11eb-9555-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Пушкино произошёл очередной инцидент с Вечным огнём. Полиция разыскивает женщину, которая решила использовать мемориал в кулинарных целях и приготовила на нём яичницу.

В Интернете появилось видео, очевидно, снятое из окна одного из близлежащих домов. Как сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, полиция начала проверку по факту инцидента.

По видео, размещённому в сети Интернет, где женщина у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка, — приводит слова Петровой ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента.