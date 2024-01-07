Неходячую пенсионерку в Нижнем Новгороде оставили без тепла на Рождество

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Нижнем Новгороде неходячую пенсионерку в праздники оставили замерзать без отопления в квартире на Медицинской улице, где три дня назад прорвало трубу, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Коммунальщики отключили все тепло по стояку, но подключать обратно решили после Рождества.

Мы залили первый этаж. Она кричала здесь. Аварийная служба приехала, а потом только перекрыли воду. Нам обещали сделать, — рассказала родственница пенсионерки.

В квартире, в которой проживает женщина, лопнул водопровод. По телефону управляющей компании долго работал только автоответчик, но позже там все-таки взяли трубку, однако отказались помочь. Коммунальщики объяснили, что свободных бригад нет, так как у них праздники. Заявку пообещали передать аварийной службе, но пока никакой реакции не последовало.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело из-за проблем с теплоснабжением в Подольске, где из-за неправильной эксплуатации котельной произошел прорыв теплотрасс. Из-за аварии в городе остались без отопления ряд жилых домов, а также школы, детские сады и больницы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 7 января сообщил, что в микрорайоне Климовск для подачи тепла в квартиры запустили второй котел.