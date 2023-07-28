Нефтяную ОПГ накрыли под Пермью

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Под Пермью накрыли нефтяную ОПГ, которая пыталась увезти нефть, украденную у ЛУКОЙЛа, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, злоумышленников поймали на трассе Пермь-Екатеринбург, когда три КамАЗа с нефтью ехали в сопровождении «крыши» на УАЗ «Патриот». По предварительным данным, ущерб составил по меньшей мере миллион рублей.

SHOT сообщает, что госномера машин были подставные, VIN — частично стерты. На магистральном нефтепроводе в районе деревни Усть-Курашим была найдена врезка в виде бочки на 200 литров с люком и вентилем.

По данным канала, четверых членов ОПГ задержали, но двум водителям ужалось скрыться, ведется расследование.

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