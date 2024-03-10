Дрон ударил по нефтебазе под Курском и вспыхнул Старовойт: дрон ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в городе работает система противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, — написал Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил, что женщина погибла, мужчина получил обширные ожоги в результате обстрела села Кульбаки Курской области со стороны ВСУ. По его словам, снаряд попал прямо в их дом, который загорелся. Глава региона добавил, что в результате обстрела повреждения получило одно домовладение.

До этого губернатор объявил в Курске ракетную опасность. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Также он рассказал о восстановлении ремонтными службами поликлиники № 6 в Курске после прилета в здание обломков сбитого БПЛА Вооруженных сил Украины. Он добавил, что медицинское учреждение возобновит прием пациентов с понедельника, 11 марта.