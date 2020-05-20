Недовольные пациенты изолятора в Бурятии напали на медсестёр

https://static.news.ru/photo/9c954bca-9aa9-11ea-a58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: drkb_03/instagram.com

Вернувшиеся из Китая россияне напали на медсестёр в обсерваторе при детской республиканской клинической больнице в Бурятии. Пациенты два дня жаловались на условия содержания.

По информации РИА Новости, инцидент произошёл 18 мая в посёлке Сотниково, куда на изоляцию прибыла группа вернувшихся из-за границы. Граждане «вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», выражая недовольство решением поместить в обсерватор, запретив вернуться домой.

Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть. В защитных костюмах... тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу, — цитирует издание видеоролик, в котором две медсестры рассказали о нападении.

Полиция составила на пациентов протокол, вечером 18 мая их перевезли в другой обсерватор.

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