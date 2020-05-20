Недовольные пациенты изолятора в Бурятии напали на медсестёр

Вернувшиеся из Китая россияне напали на медсестёр в обсерваторе при детской республиканской клинической больнице в Бурятии. Пациенты два дня жаловались на условия содержания.
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Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть. В защитных костюмах... тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу, — цитирует издание видеоролик, в котором две медсестры рассказали о нападении.
Полиция составила на пациентов протокол, вечером 18 мая их перевезли в другой обсерватор.
Как писал NEWS.ru, руководитель Буддийской традиционной Сангхи Дагба Очиров призвал прихожан из Бурятии и других регионов России не приезжать на молебны Обоо.
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