«Недоразумение»: консьержка оправдалась за недопуск детей в укрытие Консьержка из Белгорода: дети не смогли попасть в укрытие из-за закрытой двери

Старшая по подъезду в Белгороде, не пустившая детей в укрытие во время ракетной опасности, заявила в разговоре с NEWS.ru, что это недоразумение. По словам местной жительницы, дверь просто заклинило. Она уточнила, что первые три раза, когда звучала тревога, дверь работала исправно, но на четвертый просто не открылась.

Это все недоразумение. Только вчера поставили размыкание подъездов у нас, также вчера три раза была тревога. Все три раза дверь открывалась и размыкалась, а на четвертый раз, когда снова была тревога, механизм не сработал. Мы дергали дверь, она не открывалась, — пояснила женщина.

По ее словам, возле входа собралась толпа людей, среди которых были пенсионерки, сидевшие на лавочке возле подъезда. Старшая уточнила, что, когда дверь удалось открыть, она пустила женщин и мужчину с ребенком, а детям предложила спрятаться в соседнем подъезде, потому что там всегда открыто.

Когда дверь открыли, я сказала детям, чтобы бежали к первому подъезду. Там дверь держит кирпич, она всегда открыта. А в этот подъезд зашли старушки, мужчина с ребенком. Что я сделала преступного? Я, наоборот, беспокоилась за детей. Я не одна же была. Нас тут человек пять старушек с больными ногами. Они сидели возле двери еще до объявления тревоги, — заявила собеседница издания.

В Белгороде 3 июня объявляли ракетную опасность. У дома на лавочке в этот момент сидели жильцы, во дворе бегали дети. После сигнала все пошли в подъезд в поисках укрытия. Но дети в безопасное место не попали, так как одна из женщин сказала малышам бежать в другой подъезд и указала рукой.