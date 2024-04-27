«Неделя будет суровой»: россиян предупредили о заморозках в ряде регионов Вильфанд обещал суровую погоду в нескольких российских регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд российских регионов ожидают заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru. По его словам, холода придут в Курганскую, Челябинскую, Свердловскую области и другие регионы страны.

На Урале неделя будет суровой, особенно в северных регионах. На Ямале и ночные, и дневные температуры отрицательные. В ночные часы — минус 7–12 градусов, днем — минус 2–7. Это на 4–6 градусов ниже нормы. Более южным регионам Урала также не очень повезет. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях в начале недели по ночам будет от -2 до +3, а днем — 6–11 градусов тепла. Местами там возможны дожди и снег, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что холодно будет и на юге Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях. В понедельник ночные температуры воздуха будут положительными — 2–7 градусов, а со вторника, 30 апреля, — от -3 до +2, местами до -5. В дневные часы будет в диапазоне 5–10 градусов. По словам эксперта, такие температуры характерны для конца марта или начала апреля, а в начале мая на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Совсем не жарко и на юге Красноярского края, в Хакасии. По ночам в начале недели будет в диапазоне 0–5 градусов тепла, к концу недели местами подморозит до -6. Днем в этих регионах прогнозируется 5–10 градусов выше ноля.

На Таймыре еще холоднее — минус 9–14 по ночам, а днем около нулевой отметки, до 1 мая — с минусом, а после — с небольшими положительными значениями. На севере Якутии ночью — минус 4–9 градусов, днем — 0–5 градусов тепла с дождями и снегом, заключил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что начиная с четверга, 2 мая, в Москву придет похолодание, связанное с изменением циркуляции воздушных масс. По его словам, температура будет близка к климатической норме, но с пятницы, 3 мая, столбики термометров опустятся до 9–14 градусов.