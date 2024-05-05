Недалеко от Азова произошел пожар Don Mash: в районе Азова горит трава

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В Ростовской области в районе Азова горит трава, передает Telegram-канал Don Mash. Дым четко виден с Павло-Очаковской косы. Отмечается, что пожар заметили два часа назад и пока не потушили.

20 апреля в Башкирии зарегистрировали первый лесной пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 0,5 га.

28 апреля Авиалесоохрана сообщила, что в России потушили 40 природных пожаров в 17 регионах страны. Их площадь составила порядка 5216 гектаров земли. К 29 апреля спасатели ликвидировали 11 лесных пожаров на территории Иркутской области, из которых три — в Братском районе, по два — в Иркутском и Тайшетском районах, по одному — в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском и Качугском районах. По информации местных властей, еще одно возгорание по-прежнему бушует.

В Авиалесоохране заявили, что к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском крае и Иркутской области. Также загорались земли иных категорий. Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ. Особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах страны.