Неаккуратный разворот на трассе М-4 «Дон» закончился лобовым столкновением Пять человек пострадали в аварии на трассе М-4 «Дон» под Воронежем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием двух иномарок произошла на 464-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщило региональное управление МВД. По предварительной информации, один из водителей неаккуратно развернулся при попытке перестроиться, после чего столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем. В результате происшествия пострадали пять человек.

Накануне в 18:05 в Рамонском районе на 464-м км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, 34-летний местный житель, водитель автомобиля Mercedes-Benz, при развороте и дальнейшем перестроении не убедился в безопасности совершения маневра, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan под управлением 20-летнего жителя Республики Карелия, — говорится в сообщении.

Транспортные средства получили серьезные повреждения. Пассажиры и водители были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Саратовской области. Две машины столкнулись в районе села Смелость. В результате аварии погибли два человека, еще три пострадали.