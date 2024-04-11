Мужчина совокупился с деревом на глазах ребенка Житель Петербурга совокупился с елкой на детской площадке и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга местный житель попытался совокупиться с елкой на глазах семилетней девочки, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.

На происшествие в полицию накануне, 10 апреля, пожаловалась женщина, ставшая свидетелем: она заявила, что во дворах жилых домов на Дальневосточном проспекте полуобнаженный молодой человек пытается заняться сексом с деревом. На место событий вскоре прибыл наряд полиции, но из-за неадекватного состояния нарушителя общественного порядка было принято решение отправить его в больницу.

Там у пациента выявили множественные травмы груди живота и головы, а также сотрясение мозга. На мужчину написал заявление отец ребенка. Информация о возбуждении уголовного дела не поступала.

Ранее житель Волгограда проявил к детям на игровой площадке агрессию, а затем напал на одного из родителей и чуть не отрезал ему палец. Очевидица рассказала, что ее ребенок со своими друзьями играл на детской площадке возле ЖК «Янтарный город». В какой-то момент к ним подошел мужчина и начал на них кричать. Он угрожал, поднимал руку на детей. Кто-то из них позвонил и рассказал все родителям, а те захотели лично пообщаться с мужчиной.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.