«Неадекватные, злобные»: знакомая о подростках, лишивших школьницу слуха Избившие школьницу с инвалидностью подростки ранее нападали на других детей

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В Самарской области школьница с инвалидностью подверглась жестокому избиению со стороны сверстников, рассказала NEWS.ru мать одной из одноклассниц пострадавшей. По ее словам, группа подростков давно терроризирует детей, из-за чего на них постоянно жаловались местные жители.

Я слышала о тех ребятах, которые избили девочку. Мой ребенок ходит в ту же школу для слабовидящих, что и пострадавшая. Про подробности избиения не расскажу. Но ребята, эти двое мальчиков, неадекватные. Они злобные, на них уже не раз жаловались, что те задирают детей. Как я слышала, мальчик, который угрожал семье пострадавших, сейчас находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Его друг и сестра по-прежнему ходят в школу как ни в чем не бывало, — рассказала женщина.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на мать пострадавшей школьницы раскрыл подробности нападения. Как утверждает женщина, 25 марта ее дочь избили сверстники из компании ее подруги, с которой потерпевшая познакомилась в школе для слабовидящих. По ее словам, причиной нападения стало то, что ее дочь якобы оскорбила одного из юношей в компании.

Подростки, как утверждает женщина, мочились на ее дочь, рвали на ней одежду, заставляли пить из лужи, а после жестоко избили. В результате в одном ухе у потерпевшей разорвалась барабанная перепонка. Девочка с инвалидностью по зрению потеряла слух на одно ухо. Мать потерпевшей также утверждает, что после случившегося подростки угрожали ей и ее дочери.

До этого двух подростков избили в электричке, следовавшей из города Сасово в Рязань. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия. Полиция также ищет нападавших.