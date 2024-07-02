Неадекватная россиянка преследовала девушку с коляской и попала на видео Агрессивная женщина напала на мать с ребенком в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице Десантников в Санкт-Петербурге женщине по какой-то причине не понравилась девушка с коляской и она дернула молодую маму за собранные в хвост волосы. Неадекватное поведение незнакомки попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Mash на Мойке».

На видео блондинка замечает девушку с ребенком и резко меняет траекторию движения. Она заходит вместе с ними в торговый центр, подбегает ближе и дергает за волосы, а затем также стремительно убегает. Пострадавшая рассказала, что до происшествия женщина не сказала ей ни слова, только бубнила под нос матерные слова. Обратилась ли девушка в полицию — канал не сообщает.

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