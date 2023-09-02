Не знающим русский язык детям волгоградской школы дали нового учителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В класс волгоградской школы, где обучаются не владеющие русским языком дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя, заявила РИА Новости глава комитета образования и науки региона Лариса Савина. Она подчеркнула, что бывший педагог ранее вела два класса, однако в этом году попросила снизить нагрузку.

На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте, — сказала Савина.

Ранее в Волгограде в МОУ СОШ № 33 классный руководитель отказалась от детей — выходцев из стран СНГ. В 2022 году руководство школы в поселке Аэропорт приняло решение объединить детей из СНГ с низким уровнем знания русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе. Это возмутило родителей учеников 1 «Ж» класса, которые заявили, что «отделение от русскоговорящих школьников помешает социализации и интеграции в российское общество». В классе учатся 14 детей.

По данным сотрудников школы, руководитель 1 «Ж» просто ушла из класса. В прошлом она признавала, что работать в подобных классах тяжело. Женщина также отмечала, что существуют проблемы и в общении с родителями детей.