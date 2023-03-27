«Не знаем, что ищем»: силовики обыскали офис движения «За права человека» В офисе калужского движения «За права человека» прошли обыски

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В офисе Калужского регионального общественного движения «За права человека» (организация, исполняющая функции иностранного агента) прошли обыски, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на источники. По данным СМИ, силовики не смогли изъять технику, так как в офисе стоит только один неработающий компьютер.

По данным издания, проверки могут быть связаны с делом в отношении руководительницы Татьяны Котляр.

Не знаю, с чем связаны обыски. Татьяна Михайловна [Котляр] задала им такой вопрос, они сказали: «Мы сами не знаем, что ищем». Может быть, это связано с её уголовным делом, скорее всего, — сообщил источник «Подъема».

Инсайдер добавил, что никого не задержали, только забрали журналы регистрации заявителей. Telegram-канал SOTAvision сообщил, что Котляр обвиняют в фиктивной регистрации гражданина России.

Ранее в московской квартире блогера Александры Митрошиной прошли обыски по уголовному делу об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, блогер задолжала государству 120 млн рублей.

У других блогеров, Валерии и Артема Чекалиных, во время обысков в особняке обнаружили автомобили Gelandewagen, Porsche, Mercedes, Audi и BMW. Кроме того, в доме нашли загранпаспорта, паспорт США и валюту наличными.