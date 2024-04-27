Не желавшие оплачивать проезд волгоградцы убили молодого таксиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 27 апреля двое волгоградцев убили 18-летнего таксиста, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Мужчины отказывались оплачивать проезд.

В ходе конфликта возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, — сообщает СКР.

Подозреваемые скрылись с места преступления, но позже были задержаны по горячим следам. Ими оказались местные жители в возрасте 29 лет и 21 года. Сейчас специалисты собирают материалы для проведения экспертизы, в том числе записи с камер внешнего видеонаблюдения. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из торговой точки алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику. Охранник удерживал злоумышленника до приезда силовиков.