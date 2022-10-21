«Не жалеют никого»: военный эксперт об обстреле переправы в Херсоне Военный эксперт Сивков назвал геноцидом обстрел переправы в Херсоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят устроить геноцид гражданского населения в Херсоне, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По словам военного эксперта, гражданская переправа на территории Херсона обозначена у киевского режима как военный объект, именно по этой причине удары наносились по мосту, невзирая на эвакуацию через него гражданских лиц, сообщает «ПолитРоссия».

Эксперт отметил, что ВСУ отлично понимали, что били по мирному населению в Херсоне, и одна из целей украинских войск — устроить гражданским людям геноцид. По мнению военного эксперта, всех, кто в настоящее время проживает в Херсоне, режим Киева считает предателями, которые предпочли Россию Украине. И, по соображениям украинского военного командования, эти херсонцы подлежат уничтожению, добавил Сивков.

Вот почему украинские вооруженные силы не щадят никого, они бьют по мирным жителям. Для них Херсон — это город врагов, где нет граждан, которые имеют право на спасение, только враги. По сути, это политика геноцида, — заключил военный эксперт.

При попытках наступления на северо-востоке Херсонской области ВСУ применяли разные образцы иностранной бронетехники, заявил ранее военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он рассказал, что украинские солдаты бросили в бой турецкие, британские и нидерландские бронетранспортеры, а также польские самоходки AHS Krab. Кроме того, ВСУ использовали австралийские бронированные автомобили Bushmaster и как минимум одну бронемашину США International MaxxPro.