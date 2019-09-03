Одни чиновники оказываются у нас несдержанными на язык. Другие становятся жертвами собственного инстаграмного тщеславия. Только-только вся страна стала свидетельницей карьерной развязки руководительницы пресс-службы иркутского губернатора Левченко — Ирины Алашкевич, обозвавшей жертв стихии «быдлом» и «бичьём». Её, наконец, уволили после очередного напоминания из Москвы.

Не исключено, что после такого предметного урока из Кремля уже ульяновский губернатор Морозов поспешил жёстко отреагировать на демонстрацию красивой жизни в соцсети своей советницы в IT-сфере. А всё дело в том, что Светлана Опенышева, отдыхавшая и поправлявшая своё ценное для ульяновцев здоровье в санатории в Азербайджане, поместила собственный снимок в ванне, наполненной полезной нафталановой нефтью. Сама процедура для рядового «потребителя» красивых картинок из Instagram выглядит экзотичной, утончённой и, следовательно, дорогой. Да плюс сама разомлевшая от ванны чиновница снабдила свой снимок комментарием: «Шоколада много не бывает». Она-то имела в виду, видимо, шоколад как некий стандарт и критерий счастья, а читатели, уверен, сделали вывод, что и вся ванна наполнена божественным напитком за баснословные деньги.

Так двусмысленность и тщеславие госпожи советницы вывели из себя многих её подписчиков и просто любопытствующих посетителей соцсети. Разразился скандал. При том, что всё «шоколадное турне» чиновницы обошлось на двоих в 59 тыс. рублей. Что немного, учитывая, что её официальный годовой доход достигает двух миллионов.

Светлана Опенышева openysheva/vk.com

Но Ульяновская область небогатая, а потому к вывертам местной элитки там относятся особенно болезненно. Наученный горьким иркутским опытом губернатор Морозов не стал ждать столичных нравоучений и распорядился начать служебное расследование с последующим, видимо, увольнением дамы. А заодно пообещал, что любое нескромное поведение будет пресекаться. Госпоже Опенышевой остаётся вспоминать старую истину о том, что только к более простым потянутся люди. Потянутся без претензий и критики.

Во всяком случае, нынешним чиновникам не удаётся исполнять наказ Козьмы Пруткова, который советовал не принимать неприятностей на свой счёт, а всегда относить их на казённый. Отвечать приходится персонально. Той самой головой, которая у слуги народа должна быть максимально светлой.