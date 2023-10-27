«Не ветрянка»: жительница поселка Ессей рассказала о неизвестной инфекции Мать девочки с неизвестной инфекцией: ребенка пытались лечить от ветрянки

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Симптомами неизвестной инфекции, которой заразились около 40 жителей поселка Ессей в Красноярском крае, помимо сыпи на теле, были также повышенная температура и боли в животе, рассказала в беседе с «360» мать одной из переболевших. По словам женщины, ее дочь не могла долго выздороветь из-за неверно поставленного диагноза «ветряная оспа».

Как сообщила жительница поселка, сыпь у девочки появилась еще в начале сентября.

Ее сыпало три недели подряд. Было усыпано все тело, кроме лица. Один день болел живот, однократно ее рвало, поднималась температура до 38 градусов, — рассказала женщина.

Поначалу она решила, что это укусы насекомых, однако с наступлением холодов сыпи у ребенка меньше не стало. В поликлинике поставили диагноз «ветряная оспа» и отправили девочку на карантин. Однако в центре сдачи биоматериала анализ на ветрянку оказался отрицательным. Другой диагноз поставить так и не смогли, в том числе и в кожном диспансере.

Сейчас нам назначили сдать еще раз основные анализы. И пообещали, что через несколько дней посмотрит какой-то приезжий профессор. Потом со всеми результатами пойдем к дерматологу. Ко всему прочему, сказали сдать анализы на паразитов, — отметила мать девочки.

Она добавила, что в определенный момент сыпь у ребенка исчезла примерно на две недели, однако пять дней назад вернулась, сопровождаемая сильным зудом.

Вспышка неизвестного заболевания произошла в поселке Ессей Эвенкийского района Красноярского края. По данным регионального Минздрава, большинство заразившихся — школьники. Основным симптомом является красная сыпь на теле. При этом болезнь протекает достаточно легко, пациенты обходятся без госпитализации. Тем не менее в поселок направили санитарный рейс с эпидемиологами и специалистами Роспотребнадзора, которые возьмут у заболевших на анализ кровь.