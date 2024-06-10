«Не ваше дело»: в Сочи женщина протащила привязанного к машине пса В Сочи женщина привязала собаку к автомобилю и протащила по дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи женщина привязала пса к задней двери автомобиля и тащила его за собой, передает Telegram-канал «ЧП/СOЧИ» и публикует видео очевидцев. Когда ей сделали замечание, девушка дала понять, что ее не интересуют нотации, и ускорилась.

Не ваше дело, — сказала девушка.

Уточняется, что салон автомобиля был пустой. В него вполне могла поместиться собака. Очевидица в соцсетях сообщила, что пыталась донести на живодерку в «зоозащиту».

Мое сердце разрывается смотреть на такое отношение к животным. У нее был пустой салон, в который можно было посадить спокойно собаку. Я звонила в зоозащиту, но никто не ответил. Кто знает, как можно привлечь внимание к этой ситуации и к этому чудовищу за рулем? — писала девушка.

Ранее в Красноярске «Центр помощи алабаям» забрал к себе собаку, которую ранее хозяйка привязала к бамперу автомобиля и выехала с ним на трассу. Сейчас пес по кличке Сармат находится в ветеринарной клинике. Там за ним будут ухаживать и возьмут анализы. Женщина объясняла, что не могла затащить алабая в авто и решила проехать с ним до ближайшего квартала к дому родственника, который помог бы погрузить животное в салон.