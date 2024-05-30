Поставивший обидчиков сына на колени отец признал свою неправоту

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В Воронеже 40-летний местный житель признался, что неправильно поступил, поставив обидчиков своего сына на колени, передает RT. Мужчина назвал такое свое поведение неправовым и принес извинения и подросткам, и родителям.

Я попросил их встать на уровень моего сына, который гораздо ниже, чем те дети, которые его обижали, и сказал Александру дать сдачу обидчикам своим. Возможно, не разобрался в ситуации и поступил не в рамках правового поля. Так, наверное, пытался восстановить свою какую-то справедливость. Наверное, моя позиция была неверной. Приношу свои извинения родителям и детям, — заявил мужчина.

Он пояснил, что вспылил из-за сына, который был весь в слезах по возвращении с дворовой площадки. Ребенок рассказал, что его ударили дважды и выгнали с территории в месте с другом.

Вернулся я вчера домой — вижу своего ребенка в истерике. Кое-как я его успокоил. Он говорит: «Гулял со своим другом на площадке. Пришли ребята постарше, пытались их оттуда выгнать. В Артема кинули мячиком». Мой ребенок сказал, что его дважды ударили два мальчика. Я вспылил и пошел на площадку разбираться, — объяснил мужчина.

Инцидент попал на камеры внешнего видеонаблюдения. В связи с публикацией видео воронежская прокуратура начала проверку.