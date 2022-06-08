«Не упал, а спланировал»: власти челябинского города об обрушении в школе Администрация челябинского города оправдалась за обрушение потолка начальной школы

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Администрация Локомотивного городского округа оправдалась за обрушение потолка во время последнего звонка в начальной школе, пишет URA.RU. Представители властей пояснили, что потолок в школе не падал, но из-за обильных дождей протекает кровля. Чиновники указали на то, что от потолочной конструкции отвалилась пенопластовая потолочная плитка весом до 40 граммов.

При проведении мероприятия «Последний звонок» из-за намокания отвалилась пенопластовая потолочная плитка, которая не упала, а спланировала. Вес плитки не более 40 граммов. Никто не пострадал, — рассказал официальный представитель горадминистрации Дмитрий Сергеев.

Он добавил, что постоянная непогода не дает устранить протекание.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ранее озвучил предложение переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времён Русско-японской войны. Так, например, один из островов предлагается назвать в честь контр-адмирала Российской империи Всеволода Руднева. Рогозин отметил, что отсутствие русских названий вызывает у него чувство «сомнения» о принадлежности островов России.