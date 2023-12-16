Не убранные с крыш глыбы льда угрожают жителям Ростова-на-Дону Жители Ростова-на-Дону пожаловались на не убранные с крыш глыбы льда

Коммунальные службы Ростова-на-Дону не убирают с крыш снег и наледь, пожаловались жители города. По их словам, которые передает Telegram-канал «Осторожно, новости», глыбы льда падают на припаркованные около домов автомобили, несколько машин уже получили повреждения.

Один из пострадавших автомобилей — мой, и нас с ребенком чуть этими глыбами не прибило. В управляющую компанию сообщили, диспетчер сказал: «Что я могу сделать? У меня нет людей и средств», — рассказала местная жительница.

Падение наледи на автомобиль женщины зафиксировала камера видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что глыбы льда рухнули на машину за несколько секунд до того, как к ним подошли люди. По словам граждан, лед сыпется с многоэтажных домов в течение нескольких дней.

Ранее на территории Ростовской области частично ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Обрушившиеся на регион снегопады и порывистый ветер повредили линии электропередач и оставили без света около 150 тысяч жителей. «Россети» направили в регион дополнительную помощь из Воронежской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края.