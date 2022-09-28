«Не стоит держать своих сыновей под юбкой»: правозащитница о мобилизации Глава «Комитета солдатских матерей» Головина назвала позором уклонение от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Уклонение от частичной мобилизации — это позор, считает председатель правозащитной организации «Комитет солдатских матерей» в Новосибирской области Ольга Головина. В беседе с Сиб.фм женщина заявила, что ей стыдно за уклонистов и их родителей так, будто от призыва сбежал ее собственный сын. По ее словам, в ситуации «нет ничего страшного», а матерям подлежащих мобилизации мужчин «не стоит держать своих сыновей под юбкой».

Мне очень стыдно за тех, кто пытается как-то убежать. Стыдно за родителей. И мне стыдно, как будто это мой сын сбежал. Это большое пятно позора <...> Здесь страшного ничего нет. Так получилось. Просто надо привыкать к этой мысли и не стоит держать своего сына под юбкой, — заявила она.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что сбежавшие от мобилизации крымчане являются предателями, им нет места на полуострове. Он напомнил, что те, кто «не прячется по норам» и участвует в спецоперации, смогут бесплатно и по упрощённой схеме получить земельный надел в регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого рассказал, что в столице были отозваны повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.