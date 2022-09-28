Уклонение от частичной мобилизации — это позор, считает председатель правозащитной организации «Комитет солдатских матерей» в Новосибирской области Ольга Головина. В беседе с Сиб.фм женщина заявила, что ей стыдно за уклонистов и их родителей так, будто от призыва сбежал ее собственный сын. По ее словам, в ситуации «нет ничего страшного», а матерям подлежащих мобилизации мужчин «не стоит держать своих сыновей под юбкой».

Мне очень стыдно за тех, кто пытается как-то убежать. Стыдно за родителей. И мне стыдно, как будто это мой сын сбежал. Это большое пятно позора <...> Здесь страшного ничего нет. Так получилось. Просто надо привыкать к этой мысли и не стоит держать своего сына под юбкой, заявила она.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что сбежавшие от мобилизации крымчане являются предателями, им нет места на полуострове. Он напомнил, что те, кто «не прячется по норам» и участвует в спецоперации, смогут бесплатно и по упрощённой схеме получить земельный надел в регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого рассказал, что в столице были отозваны повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.