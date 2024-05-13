«Неадекватный»: сосед о подозреваемом в убийстве матери в Шушарах Житель Шушар: подозреваемый в убийстве матери часто вел себя странно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве и расчленении матери в Шушарах под Санкт-Петербургом часто вел себя странно, рассказал его сосед в беседе с NEWS.ru. Как отметил собеседник издания, лично с той семьей он не общался, но знает, что женщина жила в квартире с двумя сыновьями. По его словам, они не всегда вели себя адекватно.

Я лично не общался с той семьей, могу только сказать, что женщина действительно проживала с двумя сыновьями. Выглядели и вели они себя часто странно, по ним видно, что не совсем адекватные, — поделился местный житель.

Он подчеркнул, что задержанный был нелюдимым, избегал разговоров, а при одной из встреч с соседом начал проявлять агрессию, хотя причин для этого не было. Собеседник издания добавил, что брата подозреваемого давно не было видно.

Мужчина, которого задержали, мог быть нелюдимым, избегал разговоров, а однажды вел себя очень агрессивно, когда мы пересеклись. Причем причин для агрессии в мою сторону не было никаких. Не знаю, правда ли его брат сейчас лежит в психбольнице, но дома его давно видно не было, — заключил житель Шушар.

В Шушарах ранее обнаружили останки расчлененного тела человека. Два мусорных пакета, от которых исходил зловонный запах, нашел местный житель в поле между Московским шоссе и магазином «Петрович». В одном из них оказалось туловище без конечностей и одежды, в другом — голова. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 38-летний мужчина. Стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы расправы. Убитая — мать подозреваемого.