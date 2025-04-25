«Не смешно ли?»: ветеран СВО оказался 14 064-м в очереди на соцуслуги В Челябинской области ветеран СВО оказался 14 064-м в очереди на соцуслуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области ветеран СВО обратился за предоставлением социальной помощи и оказался в конце многотысячной очереди под 14 064-м номером, сообщает издание «74.ру». Мужчина рассказал, что ситуация выглядела смешной, но одновременно неприятной.

Не смешно ли? Если столько людей в очереди стоит, непонятно, сколько надо ждать, — сказал он.

Отмечается, что мужчина ушел на СВО добровольцем. После ранения ему потребовалась реабилитация в санатории. В Соцфонде узнали о ситуации, заявив, что на самом деле военный в очереди находится под номером 12 603. Чиновники пообещали предоставить путевку через несколько месяцев.

Ранее Министерство обороны России предложило выплачивать контрактникам по 400 тысяч рублей за участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. В документе сказано, что выплата будет положена тем, кто заключил контракт после 9 августа 2024 года.

До этого сообщалось, что в Госдуме готовят ко второму чтению поправки к закону, позволяющие получить статус ветерана боевых действий добровольцам в Курской области. Речь идет в целом о прилегающих к зоне СВО районах страны. В перечень также вошли пожарные, сотрудники учреждений и органов УИС, прокуроры, сотрудники СК и органов принудительного исполнения, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.