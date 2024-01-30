«Не простила»: екатеринбурженка забрала заявление об изнасиловании военными E1.RU: екатеринбурженка забрала заявление об изнасиловании участниками СВО

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Екатеринбурге 19-летняя девушка забрала из полиции свое заявление о групповом изнасиловании участниками СВО, пишет E1.RU. Екатеринбурженка объяснила изданию, что сама отказалась от дальнейшего расследования, поскольку решила, что оно принесет ей больше стресса, к тому же она узнала о беременности.

Я сама отказалась, хотя и не простила обидчиков. Меня вызвали на допрос в военный СК, я ответила на их вопросы. <...> Я понимаю, что изнасилование — это серьезное преступление, за совершение которого насильник должен быть наказан по всей строгости закона, но также понимаю, что придется участвовать в допросах, вновь и вновь рассказывать о произошедшем, участвовать в очных ставках, которых сильнее всего боюсь, — сказала она.

Девушка решила забрать заявление, пока дело еще не возбудили. Она призналась, что опустила руки, так как не справится «одна против всех», «когда травят со всех сторон». По ее словам, с моральной и психологической точки зрения уголовный процесс для нее очень жесток.

Екатеринбурженке объяснили, что она может забрать заявление только по обоюдному согласию. Она так и поступила, но не потому, что помирилась, а потому, что решила, что не выдержит таких моральных испытаний.

Девушка написала заявление об изнасиловании двумя военными в декабре 2023 года. По результатам медэкспертизы у нее выявили повреждение половых органов. После опроса подозреваемых в полиции предложили горожанке забрать заявление в обмен на деньги, которые принесли предполагаемые обидчики.

Под давлением она согласилась, после чего сотрудника полиции задержали за посредничество во взятке. По данным E1.RU, военные обратились в ФСБ и заявили, что девушка и полицейские вымогали у них деньги под угрозой подачи заявления об изнасиловании.

Ранее в Орловской области суд приговорил к 15 годам колонии контрактника, пытавшегося изнасиловать 10-летнюю падчерицу. Инцидент произошел в одной из деревень под Орлом в марте 2023 года, о произошедшем в полицию заявила мать пострадавшей.