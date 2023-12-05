«Не позорься»: чиновник заставил студента сменить непатриотичную футболку Омский вице-губернатор заставил студента сменить футболку с надписью Brooklyn

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко заставил студента сменить непатриотичную футболку, сообщает «Омск-информ». Ему не понравилось, что на встречу с ним подросток пришел с надписью Brooklyn на одежде.

Инцидент произошел 5 декабря, когда вице-губернатор выступал перед студентами СибАДИ. Взгляд чиновника упал на одного из ребят, сидевших в первом ряду. На студенте был лонгслив с названием нью-йорского района.

О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку, — обратился чиновник к подростку.

Как отмечают журналисты, спустя несколько минут студенту принесли другую футболку, и он надел ее прямо поверх своей непатриотичной одежды. В ответ на это вице-губернатор пожал молодому человеку руку.

С 1 сентября краснодарские депутаты запретили в городе вывески на иностранных языках. Мэр города Евгений Наумов объяснял такую идею тем, что это «как-то непатриотично». Теперь предприниматели должны заменить надписи в срок до 1 марта 2024 года. Отмечается, что использовать иностранный логотип или надпись в названии теперь могут исключительно компании, которые зарегистрировали это слово, группу слов или знак с латинской буквой в качестве товарного знака.