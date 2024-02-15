«Не посвящать жизнь мужчинам»: петербурженка ударила сожителя ножом Жительница Петербурга получила два года за удар сожителя ножом из ревности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу Санкт-Петербурга отправили в колонию общего режима на два года за удар сожителя ножом из ревности, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Осужденная приревновала мужчину и ударила ножом в грудь, это расценили как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевший ее простил и попросил строго не наказывать. У женщины трое несовершеннолетних детей, о чем она сообщила суду.

Готова заниматься воспитанием детей, полностью посвятить себя своим детям и не посвящать свою жизнь мужчинам, — заявила она.

Конфликт состоялся на почве проблем в любовных отношениях. Подсудимая решила, что сожитель потерял к ней интерес, он же признался в этом на следствии. Не уходил от женщины потерпевший, так как испытывал жалость.

Ранее суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест местную жительницу, обвиняемую в убийстве знакомого мужчины на почве распития алкоголя. По данным СК, женщина совершила убийство 10 февраля, после чего труп мужчины пролежал в квартире три дня, а сама она все это время употребляла алкоголь.

В прошлом году правозащитники подсчитали, что среди российских мужчин, которым нанесли тяжкий вред здоровью, 16% пострадали от рук партнерши или родственника. Для сравнения, женщин избивали именно в семье в 43% случаев от всех нападений.