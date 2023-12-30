«Не поощряем»: в Госдепе отреагировали на обстрел Белгорода Госдеп: США не поощряют и не дают ВСУ возможностей для ударов по городам

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

США не поощряют атаки, подобные обстрелу Белгорода, заявил представитель Госдепартамента. Кроме того, Вашингтон не дает возможностей Вооруженным силам Украины для нанесения подобных ударов, передает РИА Новости.

Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности для подобных атак, — сообщил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Она назвала обстрел российского города терактом.

Как уточнил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва запросила заседание на 23:00 мск 30 декабря. Кроме того, Кремль потребовал присутствие представителя Праги, чтобы «объяснил поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители».

Согласно последним данным, в ходе атаки погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали. Как уточнила омбудсмен по Белгородской области Галина Пятых, всего пострадали 17 детей.

В Минобороны РФ заявили, что для атаки на Белгород ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами противовоздушной обороны, однако некоторые кассетные части достигли улиц Белгорода.