Не подозревал: врачи обнаружили в ноге мужчины 7-сантиметровую иглу В Подмосковье врачи извлекли из ноги мужчины 7-сантиметровую иглу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из травмпункта Мытищинской области извлекли из ноги мужчины 7-сантиметровую иглу, о которой он даже не подозревал. Он обратился в учреждение с жалобами на продолжительные боли в области правого тазобедренного сустава. В результате обследования выяснилось, что источником проблемы является швейная игла, которая застряла в бедре, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минздрав.

При помощи небольшого разреза, ориентируясь на рентгенограммы, инородное тело было найдено в мягких тканях и удалено, — пояснила заведующая травмпунктом Валерия Вяткина.

По словам врача, пациенту крупно повезло, что игла оставалась в одном месте. В противном случае, могли бы быть травмированы сосуды или нервы. Она добавила, что мужчину уже выписали.

Омские врачи ранее рассказали о самых странных находках внутри пациентов. Сообщается, что время флюорографии у 20-летнего жителя Омска возле сердца врачи обнаружили инородное тело. Им оказался подсвечник от свечи в праздничном торте, который омич случайно проглотил в состоянии алкогольного опьянения. Другой местный житель проглотил пружины, лампочку и батарейки, так как об этом его попросили голоса в голове.