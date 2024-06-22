«Не могут найти»: избитая экс-жена Новака раскрыла детали уголовного дела Избитая экс-супруга Новака сообщила, что следователи не могут найти депутата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшая супруга депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Новака Инна Яковлева сообщила «Газете.Ru», что ее экс-мужа не могут найти следователи. По словам женщины, в отношении политика действительно возбудили уголовное дело за ее избиения. Сама Яковлева отметила, что чувствует себя «скверно» после произошедшего.

Да, все так, [завели уголовное дело]. Мы сейчас находимся в Следственном комитете с детьми, даем показания. У меня взяли тест на ДНК, у него (Новака. — NEWS.ru), видимо, тоже. Но сейчас его не могут найти. Нет нигде, не отвечает на телефон. Его адвокат сказал, что он готов приехать в понедельник. Я не знаю, какие последствия [для него] будут в дальнейшем, к сожалению, не сильна в Уголовном кодексе, — сообщила экс-жена депутата.

Вся история с избиением «очень нехорошая», добавила она. По словам Яковлевой, ей больше тяжело психологически, нежели физически.

17 июня местное управление Следственного комитета начало проверку в отношении депутата законодательного собрания Андрея Новака. Экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева обвинила политика в побоях и угрозах, опубликовав в Сети фото полученных травм. Она утверждает, что воспитывала с мужчиной двоих детей, но сам Новак отрицал знакомство с женщиной.