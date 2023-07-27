Двое торговцев «белыми билетами» задержаны в Самаре Baza: в Самаре сотрудников военкомата подозревают в получении взяток от призывников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Самаре задержали военкомов и их сообщников за торговлю «белыми билетами», до задержания они сумели заработать на «освобождении от мобилизации» не менее 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Выйти на коррупционеров удалось после заявления молодого человека, который согласился заплатить им полмиллиона рублей, но побоялся, что его обманут. В полицию он обратился после начала частичной мобилизации, в октябре 2022 года.

Подозреваемого в торговле документами экс-сотрудника регионального военкомата задержали с поличным при получении взятки. Он же согласился сотрудничать со следствием и сдал подельников. Одну из них уже задержали. Она утверждала, что просто занималась мошенничеством и не знала никаких сотрудников военкоматов, готовых решить вопросы с «белыми билетами». Деньги же, которые ей передавал подельник, она назвала «кредитом» на строительство дома.

После изучения мессенджеров зафиксированы 150 преступных эпизодов. Также установлено, что за 12 лет в регионе стоимость «откоса» от армии выросла со 120 до 500 тысяч рублей. Следователи полагают, что задержанные были лишь посредниками, а главным выгодополучателем был сотрудник отдела призыва военкомата, против которого дело пока не возбудили.

Портал «ВолгаНьюс» отмечает, что в суд направлено уголовное дело только одной подозреваемой. На квалификацию дел будет влиять дальнейшая оценка действий подозреваемых — обманывали ли они призывников, обещая отсрочку, либо реально помогали избежать призыва.

Депутаты Государственной думы ранее приняли поправки к законодательству, предполагающие повышение призывного возраста до 30 лет. Такая граница будет установлена 1 января 2023 года. Нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет.