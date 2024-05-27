«Не дружит с головой»: соседка о мужчине, зарезавшем работницу общепита Источник NEWS.ru: зарезавший сотрудницу общепита в Сыктывкаре был судим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Сыктывкара, зарезавший сотрудницу общепита из-за запаха еды, который попадал в его квартиру из заведения, не дружит с головой, заявила в беседе с NEWS.ru соседка задержанного. Она подчеркнула, что мужчина имеет судимость. По ее словам, он часто выпивал и вступал в конфликты.

Мужчина действительно живет в нашем доме. Он совершенно не дружит с головой. Соседи говорят, что у него ранее была судимость. Он также часто выпивает и после этого начинает со всеми конфликтовать. Он уже дрался с соседями, с сотрудниками кафе у них длительный конфликт, — рассказала женщина.

Соседка уточнила, что последнюю пару лет мужчина постоянно ругался с работниками общепита и даже громил мебель в заведении. По словам жительницы Сыктывкара, обвиняемый проживал с женщиной, которая пыталась его утихомирить, но тот продолжал вести себя неадекватно.

Он живет с женщиной. Она пытается его как-то утихомирить, разнять драку, если доходит до рукоприкладства. Но он не слушает ее. В такие моменты он становится совершенно неадекватным и не контролирует, что делает и говорит, — добавила соседка.

Нападение на 31-летнюю сотрудницу службы доставки произошло 24 мая. Обвиняемый нанес женщине несколько ударов ножом в область шеи, головы и груди. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи пытались спасти ей жизнь, но она скончалась на следующий день после нападения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.