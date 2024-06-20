«Не держался за руль»: очевидица о смертельном наезде автобуса на женщину Очевидица: сбивший насмерть женщину на автобусе в Подмосковье не держал руль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель автобуса, сбивший насмерть женщину в подмосковном Домодедово, не держался за руль, рассказала NEWS.ru очевидица аварии. Собеседница издания уточнила, что транспортное средство неожиданно развернулось и выехало на тротуар. Она отметила, что за рулем находился мужчина лет 60. Женщина также предположила, что водителю стало плохо, потому что его руки болтались перед собой.

Я стояла у остановки и просто ждала автобус. В какой-то момент люди зашумели, и я увидела, что автобус внезапно развернулся и вырулил на тротуар. За рулем сидел мужчина, лет 60 на вид, полного телосложения и он не держался за руль. Руками болтал перед собой. Было похоже, что ему стало плохо, — пояснила очевидеца.

Собеседница издания подчеркнула, что стоявшие на остановке успели отойти, кроме одной женщины. Она добавила, что авария была ужасной, от попавшей под колеса, «осталось месиво».

Кто-то успел отойти, но одну женщина водитель сбил. Вместо человека под колесами осталось месиво. Это было просто ужасно. Я до сих пор не могу прийти в себя, — добавила женщина.

В Домодедово у вокзала утром 20 июня водитель автобуса не справился с управлением и наехал на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. В надзорном ведомстве следят за процессуальной проверкой силовых ведомств.