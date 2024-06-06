«Не было умысла убивать»: как в Сибири расследуют дело о вилах в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске начался судебный процесс над Андреем Ермаковым, который проткнул голову своего товарища Сергея Подгорнова вилами, но тот чудом выжил. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминально-бытовой трагедии.

«Выживай давай»

Конфликт между мужчинами вспыхнул 3 ноября на фоне распития алкогольных напитков. И обвиняемый, и пострадавший не помнят, из-за чего начали ругаться и драться. Следствию известно, что за время активного противостояния Ермаков распылил в сторону Подгорнова перцовый баллончик, избил его лопатой, а после несколько раз ударил вилами. Последний удар пришелся по голове, и зубцы пробили ее частично насквозь.

«Выживай давай, я еще должен пожить до 70, слышишь. Пожить должен! Я никого никогда не убивал сильно», — кричал Ермаков над Подгорновым.

Оборона с особой жестокостью

Ермакова судят по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Но он настаивает, что оборонялся.

«У меня не было умысла убивать, я хотел только защититься, ваша честь, чтобы не нанес мне тяжкие телесные. Я опасался за свое здоровье и за свою жизнь», — цитирует НТВ слова Ермакова с заседания суда.

Помощник прокурора Калининского района Новосибирска Владимир Меновщиков уверен, что такие формы насилия никак не могут квалифицироваться как оборона.

«Смерть потерпевшего не наступила по независящим от подсудимого обстоятельствам. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, в том числе в результате активных действий свидетеля», — передает слова Меновщикова «КП-Новосибирск».

Тем не менее вину в покушении на убийство с особой жестокостью фигурант признал частично. Делиться с журналистами подробностями рокового дня подсудимый отказался.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не смог вовремя остановиться

Сам Сергей Подгорнов в суде за бывшего друга особо не заступается. По его словам, Ермаков сам виноват в том, что не смог вовремя остановиться. После ЧП ему дали третью группу инвалидности. Проникновение одного из зубцов в глазницу навсегда испортило его зрение. При этом все остальные показания здоровья, по словам мужчины, у него идеальные. Кроме того, после такого эпизода мужчина решил завязать с алкоголем.

«Он сам себе дорогу выбрал. Остановился бы на лопате, ничего бы не было такого. Полежал бы со сломанными ребрами пару недель, и все. В больнице сказали после всех анализов, что у меня организм 28-летнего человека. Печень, почки, все в порядке», — заявил Подгорнов.

Вошли в череп на 11 сантиметров

Случай Подгорнова шокировал медиков. Зубцы инструмента вошли вглубь тела черепа на 11 сантиметров, но не задели жизненно важные органы. Вместе с тем у мужчины были диагностированы закрытые переломы шести ребер и повреждение легких.

«3 ноября в 19:00 в наш хирургический приемный покой скорая медицинская помощь доставила мужчину 53 лет с предварительным диагнозом „черепно-мозговая травма, проникающее ранение инородным телом (сельскохозяйственным инструментом)“, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева.

Изымать все зубцы вил одновременно было опасно, поэтому на помощь к медикам пришли спасатели. Болгаркой они отпилили каждый зубец. Из-за металлического состава осложнялось проведение компьютерной томографии — зубцы создавали помехи на снимках. При изъятии одного из зубцов пациент потерял 700 мл крови. Жизненно важные органы оказались не задеты. После 10 дней в реанимации пациент продолжал лечение в нейрохирургическом отделении.

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