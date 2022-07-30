«Пусть катится к черту»: глава Мурманской области о консуле Норвегии Губернатор Мурманской области Чибис заявил, что в России не потерпят русофобию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

В России никто не будет терпеть русофобию, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале, комментируя скандал с участием сотрудницы норвежского консульства Элисабет Эллингсен в мурманском отеле. Он добавил, что все, кто ненавидят страну, могут «катиться к черту».

Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России, — написал губернатор.

Ранее Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Затем она добавила, что «ненавидит русских». Запись инцидента попала на видеокамеры отеля. Полиция начала проверку, консулу грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

МИД Норвегии извинился за поведение сотрудницы консульства. Представительница пресс-службы ведомства Тува Ронес Богснес отметила, что высказывания консула никак не относятся к позиции государства. Она добавила, что внешнеполитическое ведомство Норвегии работает над ситуацией по дипканалам.