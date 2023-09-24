«Называла это массажем»: дети о зверствах приемной матери в Томской области В Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти, об этом рассказал ее старший брат. По его словам, которые цитирует РЕН ТВ, женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды.

Врачи говорят, мало шансов, что [девочка] выживет. <...> Эта женщина выворачивала ей руки, шею, могла согнуть спину и всем весом на нее опереться. Называла это массажем, — заявил старший брат пострадавшей, тоже приемный ребенок.

Покинувшая семью после совершеннолетия девушка тоже рассказала о насилии, она написала заявление в полицию.

Управление Следственного комитета РФ по Томской области в Telegram уточнило, что девочка попала в реанимацию еще 30 августа, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку). В ведомстве уточнили, что помимо пострадавшей у женщины есть еще два родных и четыре приемных ребенка, они были изъяты из-под ее опеки.

Ранее в подмосковном Красногорске в ЖК «Митино О2» женщина избила ногами ребенка на детской площадке. Местная жительница запечатлела неизвестную на видео. На кадрах видно, как женщина стоит перед мальчиком на качелях, бьет его, после чего отвлекается на очевидицу, заметив, что та снимает ее на телефон.