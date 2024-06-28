«Называл котиками»: учителя английского обвинили в развращении школьниц В Карелии учителю английского языка грозит до 25 лет колонии за домогательства

В Карелии 40-летнего уроженца Армении обвинили в развращении школьниц, пишет KP.RU со ссылкой СУ СК РФ по Республике Карелия. Уточняется, что учитель английского часто мурчал на уроках и называл всех котиками.

По данным издания, мужчина очень часто обнимался с детьми и всегда общался на грани дозволенного. Один из родителей пожаловался на преподавателя из-за того, что он прижимался после урока к его дочери. Оказалось, что этот случай был не единичным. До этого мать другой девочки написала заявление после того, как учитель обнимал детей и гладил их по спине.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: четвертой части 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», а также по второй части статьи 135 УК РФ «Развратные действия», — отметили в Следственном комитете.

По версии следствия, преподаватель совершал преступление против половой неприкосновенности.

Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который приставал к школьницам и пытался за деньги заманить их к себе в квартиру. Подозреваемый был объявлен в розыск. В Сети появилась запись камеры домофона, в объектив которой попал разговор местного жителя с несколькими несовершеннолетними девочками.