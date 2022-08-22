Назвавший девушек грязью самовыдвиженец снялся с выборов Оскорбивший волонтеров кандидат в гордуму Асбеста Александрин снялся с выборов и извинился

Фото: Социальные сети

Егор Александрин

21-летний самовыдвиженец из Асбеста Егор Александрин снял свою кандидатуру с выборов в городскую думу после того, как в Сеть попало видео его конфликта с девушками, которых он назвал «грязью», сообщает «КП-Екатеринбург». Отец молодого человека, депутат городской думы Дмитрий Александрин, также уходит с должности замглавы городского отделения «Единой России».

Дмитрий Александрин заявил о снятии кандидатуры сына с муниципальных выборов во время политсовета асбестовского отделения партии «Единая Россия». Ранее Егор стал участником конфликта, в ходе которого назвал волонтеров автоклуба Асбеста «грязью», а их машины — «ведрами».

Я думаю, что мы это дело остановим сейчас и пока не нужно Егору участвовать в этой кампании. И его кандидатуру с этого округа, несмотря на то что он самовыдвиженец, мы вдвоем решили снять, — сказал отец самовыдвиженца.

Сам Егор Александрин обратился к жителям Асбеста и извинился за то, что эмоции взяли верх над ним во время этого инцидента.

По информации РБК, после этого происшествия Дмитрий Александрин попросил политсовет снять его с должности секретаря местного отделения «Единой России».

Дмитрий Александрин ранее встал на защиту сына, заявив, что он ни в чем не виноват, его подставили, а на видео записано не все произошедшее. Он назвал «конкурентов из другой партии» в Асбесте агрессивными и заявил, что они «за нами везде ходят, следят» и всячески пытаются спровоцировать.