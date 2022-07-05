Губернатор Камчатки вступился за россиян, которых обозвали «саранчой» Назвавшего россиян «нищебродствующей саранчой» камчатского министра ждет этическая проверка

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Главу Министерства природных ресурсов Камчатского края Алексея Кумарькова, сравнившего бюджетных туристов из России с саранчой, ждет этическая проверка. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram. Он назвал хамскими эпитеты, которыми Кумарьков описал бюджетных путешественников. Солодов также усомнился в том, насколько хорошо Кумарьков понимает свои должностные обязанности и задачи. По мнению губернатора, цель госслужащих заключается именно в том, чтобы сделать отдых в Камчатском крае более доступным для всех россиян.

К сожалению, не все руководители еще осознали, что в должностные обязанности входит как раз создание условий для развития туризма, повышение доступности и открытости нашего уникального края. Поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера, — заявил Солодов.

Накануне Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой». Таким образом он отреагировал на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. По мнению регионального чиновника, такие туристы краю не нужны.