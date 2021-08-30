Названы живописные места Дагестана, которые стоит посетить туристам

В Республике Дагестан есть много интересных и живописных мест, которые стоит посетить туристам. Это пляжи, горы, памятники культуры, водопады, а также кладезь культурных традиций — аулы и сёла. Об этом пишут «Народные Новости».

Первым для посещения издание называет город Дербент, который является самым древним в России. На его территории есть уникальные памятники архитектуры, которым более 1500 лет. Среди них — Дербентская стена и цитадель Нарын-Кала. Также для туристов открыта самая древняя в стане мечеть, которую построили в 734 году, отмечается в сообщении.

Посещение Сулакского каньона, который является одним из самых глубоких в мире, тоже принесёт массу эмоций. Его глубина почти 2 км. Подземный Салтинский водопад также обязателен для ознакомления туристам, когда после дождя слабая струя воды превращается в бурный поток.

Аулы и сёла Дагестана — кладезь культурных традиций коренных народов региона. Например, заброшенный 40 лет назад аул Гамсутль стал популярным местом, которое посещают огромное количество туристов. А вот аулы Кахиб и Гоор, хоть и находятся очень далеко, поражают посетителей каменными комплексами и сторожевыми башнями.

Любители морского отдыха тоже не останутся в стороне. В Дербенте и Махачкале есть отличные пляжи, где можно хорошо отдохнуть на берегу Каспийского моря.

Ранее стало известно, что российские путешественники массово устремились на отдых в Грузию во время пандемии COVID-19. Так, в июле этого года россияне посетили республику уже более 25 тысяч раз. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.