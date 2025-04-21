Названы возможные угрозы Украине в случае отказа признания Крыма «Страна.ua»: Украина может лишиться помощи США, отказавшись признать Крым за РФ

Фото: U.S. Army

Украина может лишиться военной помощи США, отказавшись признать Крым за Россией, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Журналисты издания пришли к такому выводу после анализа большого количества публикаций в западных СМИ.

С большой долей вероятности, последует прекращение американской военной помощи и передачи развединформации. А возможно, и еще более жесткие меры воздействия, — говорится в публикации.

Ранее WSJ сообщила, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения об урегулировании конфликта на Украине. Речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США признают Крым, но рассмотрят данный вопрос отдельно от статуса ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, принадлежность четырех новых регионов войдет в новый договор по Украине.

До этого стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность признания Крыма регионом России, а также планирует обратиться в ООН с просьбой сделать то же самое. Такое решение может быть принято в рамках урегулирования украинского конфликта.