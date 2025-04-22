Названы возможные причины мощных взрывов под Владимиром Ветеран «Альфы» Гончаров: взрывы под Владимиром могли быть из-за бытовых проблем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Детонация взрывов, произошедшая в Киржачском районе Владимирской области, могла быть вызвана бытовыми причинами, а не внешним воздействием, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, пока рано говорить о том, что детонация связана с вражескими дронами.

Надо сказать, что на данный момент пока мы не получили точную информацию, что произошло. Если это не подтверждается, то нельзя сказать, что взрывы были от дрона. Возможны какие-то другие причины. Может быть, бытовые проблемы. И вот эти взрывы, они могут быть связаны с детонацией тех снарядов, которые находятся на этом складе или в этом помещении, — пояснил Гончаров.

Однако он не исключил и украинский след в произошедшем, хотя посчитал его маловероятным. По его словам, необходимо дождаться ответа официальных источников и не делать однозначных и поспешных выводов.

Я не хотел, как говорится, такую версию озвучивать, но, возможно, это были какие-то диверсионные акты, которые сделали украинские диверсанты. Мы видим их практически каждый день, по четыре-пять задержаний делает наша ФСБ. Но надеюсь, что все-таки это не диверсии украинцев и не дроны, — резюмировал Гончаров.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что взрывы во Владимирской области произошли на территории местной воинской части. По данным ведомства, случилась детонация боеприпасов.