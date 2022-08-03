Названы возможные причины пожара на складе OZON Экстренные службы назвали поджог и короткое замыкание главными версиями возгорания на складе OZON в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются в качестве основных версий крупного пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Пламя охватило площадь в 35 тысяч квадратных метров, в результате возгорания обрушилась крыша здания.

Предварительно, две версии пожара — поджог и неисправная проводка, — сказал собеседник агентства.

В результате пожара один человек погиб, пострадали три человека, уточнили в Центре экстренной медицинской помощи. По данным МЧС, к месту пожара вылетели два вертолёта Ка-32.

Как сообщили ранее NEWS.ru в пресс-службе МЧС РФ по Московской области в Подмосковье, со склада OZON эвакуировали тысячу человек из-за сильного пожара.