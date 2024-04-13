Названы возможные мотивы поджигателя здания администрации во Владимире Поджигатель здания во Владимире мог быть под влиянием мошенников с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По предварительной информации, поджигатель здания областной администрации во Владимире был под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, мишенью мужчины была не конкретная машина или чиновник — злоумышленник хотел устроить провокацию против органов власти в целом.

Судя по всему, вновь реализован сценарий, как в случае, когда женщина бросила «коктейль Молотова» в военкомат: сначала мошенники провоцируют человека взять неподъемный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания, — написал Авдеев, добавив, что мошенники представились правоохранителями.

Ранее СМИ сообщали о хлопках возле здания областной администрации во Владимире. К месту происшествия прибыли пожарные машины. По словам очевидцев, всего раздалось три-четыре взрыва с разницей в 30–40 секунд. Позднее стало известно, что причиной хлопков стали бутылки с зажигательной смесью, которые мужчина бросил в здание.

После этого СМИ писали, что целью поджигателя был вице-губернатор области Константин Баранов. В момент происшествия политик находился внутри здания. Первую бутылку с зажигательной смесью злоумышленник бросил в окно, вторую — под автомобиль.

Также стало известно, что злоумышленника уже задержали. Его допрашивают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших в результате действий поджигателя нет, однако по его вине загорелся автомобиль Hyundai одной из сотрудниц владимирской администрации.