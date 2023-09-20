Названы вероятные причины крушения Су-34 под Воронежем Летчик Попов: причиной крушения Су-34 под Воронежем мог стать технический отказ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной крушения Су-34 под Воронежем мог стать технический отказ, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, самолет является «электрическим» прибором, поэтому сбой или неправильный сигнал на пути от штурвала до системы управления может обернуться такими последствиями.

Предположу, что произошел технический отказ, связанный с системой управления. Все-таки, Су-34, как мы говорим, «электрический самолет» — управление идет по проводам, через технически сложную компьютерную логистику. Любой отказ небольшой на этом пути, неправильный сигнал пришел от штурвала к системе аналогового управления всеми реакциями, — заявил Попов.

Также причиной могла стать сбившаяся программа в результате несрабатывания расчетов в приемнике воздушного давления. В этом случае «отклонение рулей управления может быть неадекватным», добавил эксперт.

Сейчас за каждую версию нужно будет бороться: пожар двигателя, пожар хвоста, отказ гидросистемы, отказ воздушной системы, электрической системы. Все эти версии имеют право быть, пока мы не узнаем, что конкретно произошло на борту, — считает генерал-майор.

Нельзя исключать и то, что в двигатель могла просто попасть птица, добавил летчик. Сейчас идет очень большая миграция, возрастают соответствующие угрозы.

Су-34 потерпел крушение около поселка Колодезный в Воронежской области 20 сентября. Экипаж в составе двух человек катапультировался.