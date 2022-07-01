Названы условия получения участков в посёлках для врачей в Подмосковье

Посёлки для врачей появятся в рамках программы «Линия жизни». Первый «врачебный» населённый пункт построят в рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа, пишут «Известия» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

Землю безвозмездно получат 185 медработников, каждый по 8–10 соток. Уже передан 21 сертификат на участки, в новый посёлок обещают бесплатно провести инфраструктуру. Для строительства посёлка в Обухово выделен массив в 20 га, до конца года в населённом пункте начнут обустраивать дороги, инженерные сети, проводить электричество и водоснабжение.

Газ к посёлку медиков будет подключён по программе «Социальная газификация», по которой бесплатно газифицируют населённые пункты в Подмосковье, где зарегистрированы более 30 человек. Неподалёку от посёлка есть две школы, детсад, ЦРБ, проходит трасса М7 «Волга» и Кудиновское шоссе. В будущем власти построят в посёлке детские и спортивные площадки.

По такой же программе земля медикам будет выделена в Домодедово, Ступино, Сергиевом Посаде, где подобраны уже 544 участка площадью более 67 га. В безвозмездное пользование по программе «Посёлки для врачей» предоставлены более 140 земельных участков в четырёх муниципалитетах.

Проект реализуется по программе «Земля врачам», которая действует в регионе с июля прошлого года. Претендовать на участки площадью от 8 до 15 соток могут врачи 31 дефицитной специальности, которые отработали в учреждениях Подмосковья не менее трёх лет. Земли выделяют в 31 городском округе за исключением Химок, Одинцово, Реутова, Мытищ и других муниципалитетов, находящихся в непосредственной близости от столицы.

Землю дают при условии, что на ней в течение пяти лет появится дом или другое капитальное строение. Тогда её можно будет оформить в собственность. Изъявили желание получить земельные участки 2186 врачей. Каждый точно знает, когда получит свой участок, поэтому очереди нет.

В дальнейшем планируется проанализировать опыт программы, чтобы определить, интересна ли она для представителей других профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о пилотных городских округах, где будет реализована программа «Посёлки для врачей». Сами медики считают это отличной идеей, которая позволит жить рядом с коллегами и единомышленниками.