«Нужен жесткий ответ»: военэксперт о возможном ударе ВСУ по РЛС на Кубани Дандыкин: нужен крайне жесткий ответ на возможный удар ВСУ по РЛС «Воронеж-ДМ»

Фото: МО Украины

Ответ России на возможный удар ВСУ по РЛС «Воронеж-ДМ» на Кубани должен быть жестким, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинская армия «совсем оборзела».

Оборзели совсем. Это система раннего предупреждения о ядерной опасности, они просматривают все на юге до Средиземного моря. Это заказ НАТО, уверен. Предположу, что США пытаются ослабить наши возможности в случае ответного удара при нападении на Россию. На мой взгляд, ответ должен быть крайне жестким, — сказал собеседник.

Дандыкин добавил, что, если РЛС получила повреждения, можно будет все восстановить. Он также отметил, что решение об ответе на действия ВСУ должен принимать президент РФ Владимир Путин.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предположил, что Вашингтон выступил заказчиком для совершения преступления украинскими военными. Он не исключил, что по указке США ВСУ попытались повредить объект системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Сенатор допустил, что информация может быть фейком ВСУ. Рогозин не исключил, что если удар был действительно нанесен, то можно предположить, что это была инициатива Украины, однако с учетом вовлеченности США в конфликт этот вариант, по его словам, крайне маловероятен.