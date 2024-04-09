Названы суммы компенсации для пострадавших при крушении моста в Вязьме Семье погибшей при обрушении моста в Вязьме выплатят 1 млн рублей

Фото: 67.mchs.gov.ru

Семья женщины, которая погибла из-за обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, получит выплату в размере 1 млн рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Другие пострадавшие получат от 200 до 500 тысяч рублей компенсации.

Поддержим семью погибшей женщины выплатой в 1 млн рублей. Четверым пострадавшим, получившим тяжелый вред здоровью, направим по 500 тысяч рублей, а одному — в состоянии средней тяжести — 200 тысяч рублей, — написал Анохин.

Глава региона добавил, что работы на месте происшествия координирует его первый заместитель Алмаз Ахметшин. Сейчас на территории обвала восстановлена транспортная связь по временной схеме, а к вечеру заработает постоянная. Маршрутные автобусы пользуются объездными путями.

Панинский мост обрушился 8 апреля из-за плохого состояния. Местные жители ранее неоднократно обращались в органы власти с просьбами отремонтировать переправу. В момент ЧП на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Водительница легковушки скончалась от полученных травм на месте. Известно, что она ехала забирать ребенка из детского сада, а ее супруг находится в зоне проведения СВО.